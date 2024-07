Inter, situazione extracomunitari: quanti ne possono (ancora) arrivare

Fra i tanti aspetti che le società devono considerare in sede di calciomercato c’è anche quello relativo agli slot per gli extracomunitari, soggetti a norme specifiche. Queste ultime, nello scorso mese di maggio, sono andate incontro a un cambiamento approvato durante il Consiglio Federale Figc: una svolta che ha inevitabilmente ripercussioni sulla strategia dei vari club, fra cui l’Inter.

Andiamo però con ordine e rifacciamoci al regolamento, che prevede tre casistiche differenti in base al numero di extracomunitari presenti nelle varie rose. La Lega Serie A divide le squadre in tre gruppi: chi ne ha più di 2; chi ne fino a 2; chi ne ha 0 oppure 1. L’Inter rientra nella prima casistica, così regolamentata:

“Le squadre con più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo alla fine dell’annata sportiva 2022/23 possono prenderne nell’arco della stagione 2023/24 un massimo di altri due provenienti dall’estero a patto che: uno abbia presenziato, in campo o in panchina, ad almeno 5 partite nella sua nazionale di categoria (maggiore, Under 21, ecc… a seconda dell’età) o almeno a 2 match nella sua nazionale di categoria nell’ultimo anno; l’altro senza vincoli di presenze in nazionale. […] È possibile tesserare giocatori extracomunitari provenienti dalla Serie A senza limitazioni .”.

La svolta di cui parlavamo in precedenza riguarda la sostituzione di un extracomunitario con un altro. Fino alla stagione scorsa, infatti, la regola prevedeva che il secondo slot (quello senza vincoli di presenze) potesse essere occupato solo previa cessione di un altro extracomunitario. Adesso, invece, il nuovo slot è completamente libero e questo è un bene per l’Inter.

Il club nerazzurro, infatti, ha già tesserato Mehdi Taremi che va ad occupare il posto dei giocatori extra-UE soggetti al vincolo delle presenze in nazionale, dall’alto degli 85 gettoni totalizzati con il suo Iran. Per quanto riguarda l’altro posto, i nerazzurri – qualora volessero – potrebbero attingere sia a un extracomunitario di Serie A (categoria che già da prima non era soggetta a limitazioni), sia a un extracomunitario proveniente da campionati esteri. Senza dover cedere nessuno. Questo il riepilogo:

Extracomunitari attualmente in rosa: Mehdi Taremi, Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Tajon Buchanan, Filip Stankovic

Extracomunitari con vincolo presenze Nazionale: 1 slot, già occcupato da Taremi

Extracomunitari senza vincolo presenze Nazionale: 1 slot, libero