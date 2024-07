Simone Inzaghi ha ripetuto più volte, durante la conferenza stampa che ha aperto la stagione dell’Inter, di contare su Valentin Carboni. Secondo il tecnico, infatti, l’argentino garantirebbe più soluzioni con qualità che mancano nella rosa nerazzurra: il classe 2005 potrebbe essere impiegato dietro un centravanti oppure da esterno a tutta fascia.

Secondo Tuttosport, però, la dirigenza non sarebbe così convinta di tenere in rosa Carboni, in quanto rischierebbe di giocare poco e abbassare il suo valore di mercato. La soluzione migliore – secondo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio – potrebbe quindi essere quella di un nuovo prestito per consentire all’argentino di accumulare ulteriore esperienza e macinare minuti, sul modello di quanto fatto a Monza nel 2023-24. E proprio Adriano Galliani vorrebbe riportare il giovane in Brianza anche per il prossimo anno

Tuttavia, non si può escludere ancora una cessione a titolo definitivo, ma soltanto di fronte a un club disposto a mettere sul piatto 40 milioni di euro. Una cifra che il Monza non può raggiungere e probabilmente neppure il Marsiglia di Roberto De Zerbi: i francesi per il momento hanno chiesto un prestito ai nerazzurri.