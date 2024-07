Nuovo difensore Inter, i 5 NOMI che Marotta proporrà ad Oaktree

L’Inter è ancora in piena fase di valutazione e ricerca del nuovo difensore mancino da utilizzare come alternativa ad Alessandro Bastoni. Di sicuro qualcuno arriverà, come annunciato ieri da Simone Inzaghi in conferenza stampa, ma il club sta tenendo vivi i contatti con diversi club e giocatori per capire quale sia il profilo migliore.

Il tecnico piacentino ha confermato che i diversi nomi emersi dagli organi di stampa piacciono all’Inter, non escludendo che si vada su uno svincolato. L’indizio arriva proprio dalle parole di Inzaghi, il quale ha affermato che “parleremo con i giocatori“, modalità (almeno ufficialmente) consentita solo in presenza di parametri zero. Sono almeno due i difensori che rientrano in questa categoria, mentre altri tre dovrebbero essere acquistati dalle società di appartenenza.

La prossima settimana, il presidente Giuseppe Marotta presenterà il piano a Oaktree, decidendo poi insieme alla proprietà americana che tipo di investimento fare. Il fondo gradirebbe un giocatore giovane, anche con l’investimento sul cartellino, piuttosto che uno svincolato che sia vicino o abbia superato i 30 anni d’età. Ecco, quindi, i 5 difensori oggi in corsa come nuovi acquisti dell’Inter.

Calciomercato Inter, nuovo acquisto in difesa: 5 nomi

1) Mario Hermoso: lo spagnolo svincolato dall’Atletico Madrid è uno dei nomi più intriganti per la dirigenza nerazzurra. Il classe 1995 ha abbassato le pretese sull’ingaggio, passando da 5 a 3,5 milioni, ma resta inflessibile sulla durata di un eventuale contratto, che dovrà essere triennale.

2) Ricardo Rodriguez: se Hermoso ha 29 anni, lo svizzero ne compirà 32 ad agosto. L’operazione per arrivare all’ex Torino e Milan avrebbe però costi molto più contenuti rispetto allo spagnolo, visto che Rodriguez si accontenterebbe di un contratto annuale da circa 1,5 milioni netti a stagione (stessa cifra che percepiva con i granata).

3) Juan Cabal: passando ai giocatori non svincolati e più giovani, il 23enne del Verona sembra essere scattato in pole position. L’Inter sta parlando con l’entourage del colombiano e con l’Hellas, che chiede 8-10 milioni per lasciarlo partire. Possibile l’inserimento del giovane Issiaka Kamate nella trattativa per abbassare la parte cash.

4) Johan Vasquez: messicano classe 1998 del Genoa, piace molto alla dirigenza nerazzurra per l’abilità acquisita nella difesa a tre di Alberto Gilardino durante l’ultima stagione. Difficile che i liguri si privino però di un altro titolare, vista la cessione già ufficiale di Josep Martinez (proprio all’Inter) e quella probabile di Albert Gudmundsson. A meno che non arrivi un’offerta convincente per l’acquisto a titolo definitivo.

5) Lorenzo Pirola: prodotto del settore giovanile nerazzurro, sarebbe molto utile per la lista UEFA. L’Inter ha lasciato andare il classe 2002 alla Salernitana l’estate scorsa, quando i campani se lo sono assicurati per 5 milioni di euro e la dirigenza interista non ha esercitato il controriscatto per 13. Nel frattempo, però, i granata sono retrocessi in Serie B e potrebbero privarsi del giocatore.

Difficile, infine, che il nuovo acquisto possa essere Giovanni Leoni della Sampdoria. Il giovane difensore piace parecchio e l’Inter potrebbe investire per accaparrarselo, ma – anche in quel caso – la via percorribile porta a un prestito immediato del giovane classe 2006, che finora ha vissuto solo una stagione fra i professionisti.