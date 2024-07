Retroscena Inzaghi: “Ecco i club che lo volevano davvero”

Durante la conferenza stampa di ieri, a Simone Inzaghi è stato chiesto se in estate fossero arrivate offerte da altri club nei suoi confronti. Il tecnico non ha negato, chiarendo però la ferma volontà di rimanere all’Inter: “Senz’altro ho avuto dei corteggiatori e non solo quest’anno. Non ho mai avuto un dubbio sul rimanere all’Inter, perché qui sono apprezzato e qui sto bene. C’è grandissima sinergia con tutti. Fanno piacere gli apprezzamenti, ma non sono mai stati nei miei pensieri”.

Il tecnico piacentino è entrato nella short list del Liverpool nel momento in cui i Reds erano in fase di ricerca per il post Klopp, prima di scegliere Arne Slot. Secondo Tuttosport, il club inglese più interessato durante i mesi invernali è stato il Manchester United, che poi ha deciso di confermare Erik ten Hag.

Nell’ultimo periodo, invece, le sirene sono suonate dall’Arabia Saudita. In particolare, secondo recenti indiscrezioni, a farsi avanti con decisione sarebbe stato l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic con una proposta da capogiro per Inzaghi: contratto da 20 milioni netti a stagione. L’allenatore ha ringraziato e rifiutato, scegliendo di continuare a competere ad alti livelli con la sua Inter.