Mercato Inter, saldo finale e taglio ingaggi: obiettivo raggiunto?

Nonostante le numerose difficoltà incontrate durante l'estate, l' Inter è riuscita a chiudere un calciomercato più che sufficiente. Se sul piano sportivo Simone Inzaghi è stato accontentato su tutta la linea ricevendo anche Acerbi come regalo finale per completare la rosa, in questo speciale analizziamo quelli che sono stati i numeri che il club nerazzurro ha fatto registrare nell'ultima finestra e quanto si è realmente avvicinato agli obiettivi che il presidente Steven Zhang aveva prefissato ai nastri di partenza.

Se entro il prossimo giugno potrebbe dunque essere necessario un sacrificio in uscita, la buona notizia è che sul fronte ingaggi la società si è avvicinata sensibilmente alla soglia del 15% equivalente ai tagli per il costo del lavoro. In attesa della pubblicazione ufficiale del bilancio dell'Inter, l'obiettivo è stato quasi raggiunto. In questi numeri si ritrovano comunque i dubbi che Steven Zhang aveva nutrito intorno all'operazione Acerbi, visto che - senza i 2,78 milioni lordi che il centrale ex Lazio invece guadagnerà - il risparmio sarebbe stato ancor più netto.