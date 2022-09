Carnevali rivela: “La verità su Scamacca-Inter. Pinamonti, come stanno le cose”

Il mercato è chiuso ma i retroscena non mancano mai. Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato di alcune questioni di mercato legate all'Inter: "Scamacca? L'Inter ce l'ha chiesto, ma parlo della stagione scorsa - continua il dirigente a TMW - In questa sessione di mercato non c'è stata nessuna richiesta da società italiane. Forse perché sapevano delle nostre richieste economiche: abbiamo sempre detto che sarebbe andato in una squadra straniera."