Milan-Inter, Inzaghi: “Conteranno gli episodi: Bastoni? Ecco come sta”

Oggi alle 15.00 le parole in diretta di Simone Inzaghi nella conferenza stampa in vista di Milan-Inter, derby valido per la 5^ giornata di Serie A.

DERBY - “I duelli saranno molto importanti. Sappiamo tutti quanti cosa rappresenta un derby per la nostra società e per i nostri tifosi. La squadra ci arriva bene, mentalmente e fisicamente.”

VOCI - "L'ho detto alla fine della partita con la Cremonese. La sconfitta di Roma se n'è parlato tantissimo. Noi siamo l'Inter ed è ovvio che una nostra sconfitta faccia notizia. Io so, da allenatore, che possiamo migliorare di partita in partita. Abbiamo giocatori di struttura importante: più giochiamo, meglio è."

BALLOTTAGGI -"Manca l'allenamento di oggi, anche domani mattina faremo un risveglio muscolare. Bastoni? Non stava bene già prima della Cremonese, in questi due giorni ha avuto ancora un'indisposizione. Oggi tornerà ad allenarsi in gruppo: dovrò decidere, così come in attacco tra Dzeko e Correa. Le corsie esterne? Dovrò scegliere."