Classifica saldo mercato in Serie A e confronto dei top 5 campionati in Europa

Nella giornata di ieri si è chiusa la finestra estiva del calciomercato nei principali campionati europei. Come ogni anno non sono mancati i maxi investimenti, sia in Italia ma soprattutto all'estero con la Premier League che ha creato una vera propria voragine nel confronto con le altre leghe. In questo speciale abbiamo dunque analizzato il saldo totale tra entrate e uscite che è stato registrato singolarmente dai club italiani e successivamente nel bilancio tra le società di Serie A, Liga,Ligue 1, Bundesliga e Premier League.