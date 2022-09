Inter, il Corriere ‘celebra’ Zhang: “Ha già dato il via libera a due operazioni”

Il quotidiano ha sottolineato la capacità di resistere agli assalti da parte dei nerazzurri

Antonio Siragusano

Si è finalmente chiusa una finestra di mercato che rischiava di complicarsi ulteriormente per l'Inter. Dopo essersi consacrata a tutti gli effetti regina del mese di giugno, la dirigenza nerazzurra ha dovuto fare i conti con gli stenti di luglio e agosto, limitandosi a prendere nota dei movimenti altrui. Nel bilancio finale, però, il club interista è riuscito a trattenere tutti i propri big, resistendo agli assalti milionari del Psg per Skriniar e al tentativo invitante del Bayer Leverkusen per Gosens allo scadere.

Questo aspetto non è sfuggito sulle pagine del Corriere dello Sport, che questa mattina ha celebrato la resilienza del presidente Steven Zhang, capace di saper respingere le offerte per i suoi gioielli: "Zhang ha resistito. A differenza di Juventus e Napoli, non ha venduto nessuno dei suoi top player e ha già dato il via libera per portare avanti i discorsi relativi ai rinnovi di contratto di Skriniar e De Vrij, le due priorità di Marotta, Ausilio e Baccin".

Una notizie importante quella che riguarda le trattative già avviate dai dirigenti nerazzurri per i rinnovi di Skriniar e de Vrij. Lo slovacco non è ancora uscito dai radar del Psg che con molta probabilità vorrà riprovarci nelle prossime sessioni. Riuscire a blindarlo per tempo potrà rivelarsi un'ottima strategia per scoraggiare i francesi a tornare all'assalto per il difensore centrale.