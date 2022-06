Handanovic Vs Onana: chi sarà il titolare dell’Inter?

Uno dei principali 'problemi' che Simone Inzaghi si ritroverà dalla prossima stagione all'interno dello spogliatoio nerazzurro riguarda la scelta del portiere titolare. André Onana, bloccato già lo scorso gennaio a costo zero dal club nerazzurro, è stato indicato come erede di Samir Handanovic a tutti gli effetti. Il capitano nerazzurro, però, allo stesso tempo ha ricevuto il rinnovo da parte del club con la garanzia di potersi giocare il posto con il nuovo rivale.

Alla soglia dei 38 anni, però, ha chiaramente evidenziato una flessione dovuta soprattutto al calo di reattività. Probabilmente le critiche nei suoi confronti sono state spesso ingenerose, ma l' Inter comprensibilmente ha scelto di preparare il terreno già da quest'anno alla sua eredità. Onana è stato il prescelto, sia per ragioni tecniche che andremo a spiegare, sia per l'opportunità di prenderlo a costo zero.

Tornando al presente, abbiamo confrontato i numeri dell'ultima stagione di Handanovic con quella 2019/20 di Onana (l'ultima giocata interamente prima della squalifica). Lo sloveno trionfa come percentuale parate (78.% - 72.5%), dovuto però ai maggiori tiri subiti dall' Inter rispetto all' Ajax (121 - 69).

Entrambi, come detto, sono abili nel gioco coi piedi: se Handanovic ha lavorato sodo per adattarsi ad un'esigenza del calcio di oggi, Onana ha sviluppato questa caratteristica quasi naturalmente negli anni trascorsi nella cantera del Barcellona. Difatti le statistiche dell'ultima annata sui tocchi a partita sono simili (38 Handanovic - 35 Onana), anche se lo sloveno risulta più preciso nei passaggi (83% - 77%).

Per concludere, sebbene il confronto si basa su squadre con stili di gioco diversi che militano in campionati distinti, i numeri ci portano a pensare che Samir Handanovic sarà almeno inizialmente il portiere titolare dell'Inter. Onana, a causa della squalifica di 9 mesi (da febbraio a novembre 2021) e dello scarso minutaggio della passata stagione, anche in Coppa d'Africa non ha mostrato grande brillantezza.