Sanchez, atteso l’agente per la risoluzione: basterà per l’arrivo di Dybala?

Nei prossimi giorni, scrive il Corriere dello Sport, è atteso a Milano Felicevich (l'agente di Sanchez e Vidal ). L'obiettivo sarà quello di trovare la quadra per il futuro del Niño Maravilla: il cileno sembra si sia impuntato per tornare al Barcellona , rallentando così l'addio ai nerazzurri.

I dirigenti dell'Inter si aspettano che l'agente del cileno possa convincerlo alla buonuscita e, poi, a cercare una nuova squadra: si tratta di uno snodo necessario e fondamentale per l'Inter. Non è detto che basti per l'arrivo di Dybala - servirebbe la cessione anche di uno tra Dzeko e Correa - ma non è nemmeno da escluderlo: "Se all’entourage della Joya è stato chiesto tempo e confermato il desiderio di metterlo a disposizione di Inzaghi, significa che, al di là della mancanza (ad oggi) di soluzioni alternative per Correa o Dzeko, esiste ancora fiducia di riuscire a chiudere l’operazione", si legge sul Corriere dello Sport.