Mercato – L’Inter vuole due difensori: Bremer, Milenkovic e c’è un nuovo nome

I nerazzurri si sono interessati a un profilo della Premier League

Alessio Murgida

L'Inter ragiona su due difensori. L'addio di Skriniarsembra si stia per concretizzare ed è per questo motivo che i nerazzurri sono alla ricerca non di uno, ma di due nuovi profili in difesa. Bremer e Milenkovic sono i nomi più gettonati da diverso tempo ma c'è anche una novità.

Secondo La Gazzetta dello Sport, nel blitz di Ausilio a Londra ci sarebbe stato spazio anche per chiedere informazioni su Çağlar Söyüncü del Leicester City. Il difensore turco è molto apprezzato dalle parti di viale della Liberazione e non è un profilo da escludere per la difesa dell'Inter del futuro.

CHI É ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Classe 1996, Soyuncu è un difensore dalla grande esperienza internazionale. Vanta più di 100 presenze con il Leicester City ed è ormai uno dei senatori delle Foxes, con cui ha vinto una FA Cup e un Community Shield.

É molto bravo di testa (tra i migliori centrali in Europa), difensore roccioso ma dai piedi molto buoni. Ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023: fattore che lo rende molto appetibile per tanti club in giro per l'Europa.