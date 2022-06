Il Chelsea interessato a Skriniar, La Gazzetta: “Lui ha fatto la sua scelta”

Intanto il PSG prova a chiudere per il difensore

C'è una nuova pretendente per Milan Skriniar: si tratta del Chelsea che, nei discorsi con l'Inter per Lukaku, ha chiesto informazioni circa il futuro del difensore slovacco. Ai blues, un profilo come quello di Skriniar farebbe molto comodo visto gli addii di Rüdiger e Christensen, ma sembra che il PSG voglia chiudere presto l'accordo.