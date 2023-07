Ancora a caccia di portieri sul mercato, l’Inter è partita senza un vero titolare per la tournée in Giappone. Simone Inzaghi, allora, ha deciso di convocare il giovane portiere Alessandro Calligaris, nella rosa della Primavera di Chivu nella scorsa stagione, lasciando a casa Ionut Radu. Pertanto, andiamo a conoscere meglio l’estremo difensore nerazzurro.

Calligaris è un classe 2005, nato il 7 marzo a Udine. Dal 2019 è parte delle giovanili dell’Inter, che lo ha prelevato dal Donatello. Quest’anno ha giocato la sua prima stagione con la Primavera, collezionando 15 presenze tra tutte le competizioni. Inoltre, l’estremo difensore ha giocato anche 4 gare con la Nazionale Under-18 B.

Con la squadra di Chivu, Calligaris ha incassato 22 reti, ma totalizzato anche 4 clean-sheet. Diversi infortuni ne hanno un po’ condizionato il rendimento, tanto che da febbraio non ha di fatto più giocato con la Primavera nerazzurra.

In ogni caso, vuole puntare ancora su di lui. Negli scorsi giorni, infatti, il suo agente, Michelangelo Minieri (procuratore anche di Fabbian), era in sede per discutere del suo primo contratto da professionista e anche lo stesso giocatore ha parlato con i dirigenti del suo futuro.

Un’ottima notizia che si somma ora alla convocazione di Inzaghi per la tournée giapponese dell’Inter. Un primo piccolo traguardo nella giovane carriera nerazzurra dell’estremo difensore, che chissà non possa portare anche a un esordio in una delle due amichevoli in programma nel paese asiatico.