Ecco i convocati dell’Inter per il tour in Giappone: sorpresa in porta

Oggi pomeriggio l’Inter partirà per il Japan Tour, che la vedrà impegnata in Asia fino al 1° agosto. Pertanto, Simone Inzaghi ha comunicato la lista ufficiale dei convocati per il doppio impegno contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain.

La sorpresa arriva in porta, dove si attendono ancora novità dal mercato. Nel mentre, il tecnico lascia a casa Ionut Radu, nella lista dei partenti, e convoca il giovane Alessandro Calligaris, classe 2005 della Primavera. Presente anche Juan Cuadrado, per il quale l’Inter ha ottenuto il visto in tempi record.

Ecco la lista completa dei convocati:

Alessandro Calligaris, Filip Stanković, Raffaele Di Gennaro, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Robin Gosens, Denzel Dumfries, Juan Cuadrado, Valentino Lazaro, Hakan Çalhanoğlu, Kristjan Asllani, Stefano Sensi, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Marcus Thuram, Sebastiano Esposito, Giovanni Fabbian, Aleksandar Stanković, Giacomo Stabile.