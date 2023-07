L’Inter vola in Giappone. La partenza è prevista per oggi pomeriggio, alle 16.30, per una tournée asiatica durerà fino al 1° agosto. Gli uomini di Inzaghi proseguiranno la preparazione in vista dell’esordio in campionato contro il Monza.

Previste due amichevoli, contro i grandi ex Brozovic e Skriniar. La prima si giocherà giovedì 27 luglio ad Osaka, contro l’Al-Nassr, alle ore 12.20 italiane; la seconda, invece, il 1° agosto, a Tokyo contro il Paris-Saint Germain con calcio d’inizio alle ore 12.

Come comunicato dall’Inter, tramite il proprio sito ufficiale, l’Inter Japan Tour 2023 sarà anche l’occasione per incontrare la nutrita fanbase nerazzurra del paese asiatico, da oltre 1.5 milioni di tifosi. Queste le parole del club, nel comunicato di presentazione, sulle attività collaterali programmate in Asia:

“Durante il tour, organizzato in collaborazione con il promoter TIG, verranno inoltre coinvolti i quasi duecento bambini di Inter Academy Japan, progetto attivo dal 2014, e alcuni partner nerazzurri. L’Inter Japan Tour 2023 sarà inoltre contraddistinto da diverse attivazioni ed eventi esclusivi che coinvolgeranno tutto l’universo interista. L’obiettivo è quello di consolidare ulteriormente la presenza del brand nerazzurro sul territorio”.