Cambia il regolamento del Mondiale per Club: cosa succede con l’Inter

Come annunciato ormai da mesi, nell’estate 2025 tra giugno e luglio tornerà di scena il Mondiale per Club. Una competizione totalmente ridisegnata rispetto al passato, dove veniva concessa la partecipazione di un solo club europeo (vincitore dell’ultima edizione di Champions League).

Con il nuovo format, invece, saranno 12 le società europee a partecipare alla fase finale su un totale di 32 squadre provenienti da tutto il mondo. Ad oggi, però, l’Uefa non ha ancora ufficializzato i criteri per la classifica che determinerà la selezione delle formazioni partecipanti. Rispetto alle precedenti indiscrezioni, comunque, La Gazzetta dello Sport ha rivelato nuove importante novità.

Per stilare la classifica verranno prese in considerazione le ultime quattro edizioni di Champions League, dal 2020-21 a quella attuale. I primi quattro posti verranno assegnati di diritto alle ultime quattro vincitrici: Chelsea, Real Madrid, Manchester City più la vincente di quest’anno. Gli altri 8 posti verranno assegnati in base ad un ranking, ma con il vincolo di poter avere al massimo due squadre per ogni paese. L’Inghilterra ha dunque riempiti i suoi slot, a meno che un’altra inglese non vinca la Champions in corso (Arsenal, Newcastle o Manchester United).

Rispetto alla prima idea di applicare il ranking Uefa per club, la nuova proposta potrebbe premiare di più i successi: 3 punti vittoria, 1 pari, 5 per la partecipazione e basta bonus. Con questo nuovo possibile regolamento, che in ogni caso dovrà prima ricevere l’approvazione della Fifa, la situazione aggiornata dopo tre giornate della fase a gironi sarebbe la seguente: Bayern 102, Psg 73, Inter 70, Porto 63, Borussia 62, Barça 59, Juve 52, Benfica 49, Ajax 47.

Per intenderci, non cambia nulla all’Inter ormai proiettata verso la partecipazione al prossimo Mondiale per Club, mentre la Juve potrebbe ancora rischiare. Napoli (38) e Milan (39) hanno ancora 9 punti a disposizione e potrebbero arrivare rispettivamente a 47 e 48. Approdando alla fase ad eliminazione diretta potrebbero quindi virtualmente superare i 52 punti della Juve, anche se realisticamente appare comunque molto complicato.

Se dovesse invece prevalere il ranking Uefa, come previsto in un primo momento, la classifica sarebbe invece la seguente: Bayern 90, Psg 70, Inter 65, Borussia e Porto 57, Atletico 51, Benfica 49, Juve 47, Salisburgo e Ajax 39. Per quanto riguarda le italiane il Milan va a quota 37 e il Napoli 33.