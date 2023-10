Come giocherebbe Zielinski nell’Inter di Inzaghi

Piotr Zielinski è l’ultimo nome accostato all’Inter come possibile colpo per la prossima estate. Il centrocampista del Napoli è infatti giunto all’ultimo anno di contratto con il club partenopeo a fronte della scadenza fissata per il 30 giugno 2024. Dopo essere stato vicino alla cessione verso l’Arabia Saudita, l’ex Udinese alla fine ha scelto di rimanere ancora un anno dopo la vittoria dello scudetto della passata stagione.

Ad oggi la trattativa per il rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis non è decollata, anche a causa di alcune divergenze legate alle commissioni. Qualora le parti non dovessero risolvere queste problematiche nel corso dei prossimi mesi, ecco che Zielinski potrebbe diventare un obiettivo concreto dei nerazzurri come colpo a costo zero per la prossima estate.

Il centrocampista classe 1994 sta disputando un’altra grande stagione, nonostante il cambio di allenatore in panchina con Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti. Nel match di ieri pareggiato contro il Milan, ad esempio, il polacco è stato uno dei migliori in campo per qualità e personalità nel corso della ripresa che ha visto la rimonta del Napoli.

Una mezzala moderna, tra le più dominanti del campionato italiano negli ultimi anni. Per caratteristiche, sarebbe un perfetto interprete nel gioco di Simone Inzaghi. Un calciatore dotato di grande tempismo negli inserimenti dentro l’area di rigore avversaria, come testimoniato dalla presenza abbondante in fase realizzativa. Ma non solo, perché anche la capacità in conduzione palla è sicuramente una delle sue migliori qualità.

Con queste premesse, inutile sottolineare che nel centrocampo dell’Inter troverebbe spazio come uno dei due interni utilizzati da Simone Inzaghi. Tra le coppie della mediana nerazzurra, probabilmente potrebbe incastrarsi meglio con un calciatore più difensivo come Nicolò Barella, rispetto a due interpreti più offensivi come Frattesi e Mkhitaryan.

In ogni caso, la sua presenza andrebbe ad arricchire un reparto già pieno di soluzioni nelle mani del tecnico piacentino. Numericamente, qualora non venissero confermati, Zielinski andrebbe a prendere il posto di Klaassen e Sensi, alla luce poi delle trattative particolarmente avanzate da parte del club con Mkhitaryan per il rinnovo del contratto.