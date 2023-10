Siamo a fine ottobre, ma il calciomercato non dorme mai. L’Inter, infatti, sta cominciando a vagliare la lista delle possibili opportunità a parametro zero per la prossima estate: un classico per la coppia Marotta-Ausilio, che anche grazie agli svincolati di lusso ha allestito una squadra competitiva (come dimostra l’ennesima grande prestazione di Marcus Thuram).

Secondo La Gazzetta dello Sport, il possibile colpo riguarda il reparto di centrocampo e, nello specifico, si tratta di Piotr Zielinski. Il contratto del centrocampista polacco con il Napoli, infatti, è in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento la trattativa per il rinnovo non è decollata, a causa di problematiche legate alle commissioni.

Su di lui sarebbero fiondate con forza sia l’Inter che la Juventus, ma con strategie differenti. Il club di Zhang sogna un altro colpo a zero e quindi da destinare alla prossima estate, mentre i bianconeri sarebbero disposti anche a pagare il cartellino pur di averlo a gennaio, viste le defezioni forzate di Pogba (doping) e Fagioli (caso scommesse).

L’opinione di Passione Inter

Zielinski è certamente un calciatore in grado di fare la differenza, come dimostrano i numeri importanti totalizzati durante la sua esperienza al Napoli che lo hanno reso fra i migliori centrocampisti in Serie A. Tuttavia, il reparto di centrocampo dell’Inter appare già ben nutrito e in parte futuribile (Barella, Calhanoglu, Frattesi, Asllani). Il rinnovo di Mkhitaryan, inoltre, sembra molto probabile. Prendere il polacco, in questo senso, potrebbe fungere da indizio verso una possibile cessione di Barella, che da diversi anni ha addosso gli occhi di tutta Europa. Vista da questo punto di vista, forse, l’operazione Zielinski non sarebbe più così invitante.