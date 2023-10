In attesa della top ten con Messi strafavorito alla vittoria finale, sono già state annunciate le posizioni dei tre interisti protagonisti della passata stagione rientrati nei 30 candidati alla vittoria del Pallone d’Oro. Il primo in ordine di classifica, come svelato nel pomeriggio, è stato Nicolò Barella al 27esimo posto alle spalle di Musiala.

Il secondo, invece, André Onana, passato in estate a titolo definitivo al Manchester United. L’estremo difensore camerunese protagonista dell’ultima finale di Champions League si è posizionato alla 23esima piazza. Fa discutere, invece, il 20esimo posto assegnato a Lautaro Martinez, non solo finalista dell’ultima Champions ma anche vincitore del Mondiale di Qatar 2022 con l’Argentina.

Nonostante una Coppa del Mondo giocata tra alti e bassi, il capitano dell’Inter – grazie al rendimento super della passata stagione con la maglia nerazzurra – avrebbe probabilmente meritato di stare ancora più in alto nella classifica finale per il Pallone d’Oro 2023.