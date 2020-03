CHE FINE HA FATTO – Solari, dalla panchina dell’Inter da giocatore a quella del Real da allenatore

“Che fine ha fatto” è la rubrica settimanale di Passioneinter.com che tratterà i vari giocatori transitati in nerazzurro che sono poi finiti nel dimenticatoio, raccontando come è proseguita la loro carriera una volta andati via dall’Inter.

Oggi è il turno di Santiago Solari, il centrocampista argentino arrivato all’Inter nell’estate del 2005 dopo cinque stagioni disputate con la maglia del Real Madrid.

Nonostante le alte aspettative, il feeling con l’Inter di Mancini non nasce mai, e Solari nei primi mesi vede il campo con il contagocce, giocando solo quattro partite di campionato nei suoi primi 6 mesi in nerazzurro. L’ex Real Madrid inizia ad avere più minutaggio nel mese di aprile, in cui segna anche la sua prima e unica doppietta in nerazzurro nella gara vinta 3-0 contro il Messina. A fine stagione l’Inter arriva al terzo posto, ma dopo lo scoppio dello scandalo Calciopoli vince lo scudetto a tavolino. Scudetto che Solari alza al cielo con la maglia nerazzurra anche nelle sue successive due stagioni in nerazzurro, nonostante non sia tra i protagonisti assoluti, assieme a due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Nell’estate del 2008 lascia l’Inter e l’Europa, tornando in Argentina per giocare nel San Lorenzo.

Il ritorno in patria giova a Solari, che prende subito in mano la sua squadra trascinandola ai play-off scudetto persi con il Boca Juniors e il Tigre, contribuendo con 4 reti in 26 partite giocate. Al termine della stagione viene ceduto ai messicani dell’Atlanta, con cui resta un’altra stagione prima di tentare un’ultima esperienza sudamericana con il Penarol, squadra uruguayana, in cui gioca 6 mesi prima di appendere definitivamente le scarpette al chiodo.

DOPO IL RITIRO – Dopo 3 anni dal suo ritiro nel giugno del 2013 diventa allenatore delle giovanili del Real Madrid, dove resta fino al 2016, anno in cui viene promosso alla guida del Real Madrid Castilla, in terza divisione. Nell’ottobre del 2018 dopo l’esonero di Lopetegui da allenatore del Real Madrid diventa allenatore ad interim della prima squadra, venendo confermato in seguito ai buoni risultati ottenuti. L’anno successivo vince la Coppa del mondo per club, primo trofeo da allenatore, ma dopo due mesi viene esonerato per far posto al ritorno di Zinedine Zidane dopo i brutti risultati in campionato.

