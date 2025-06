Chivu cambia il futuro di QUESTI calciatori all’Inter

Quella che si prospettava essere una stagione con diverse novità dell’Inter, potrebbe trasformarsi in una rivoluzione totale. L’addio di Simone Inzaghi è stato un terremoto importante nell’ambiente nerazzurro, che dovrebbe affidarsi a Cristian Chivu per ripartire.

Una scelta sorprendente per la panchina, che potrebbe portare a decisioni importanti anche per quanto riguarda il futuro di alcuni calciatori. D’altronde, a parte la breve esperienza con il Parma, Chivu ha fin qui lavorato sempre con i giovani e questo potrebbe renderlo un profilo adatto a portare avanti la filosofia di Oaktree.

Pertanto, il futuro di alcuni giocatori potrebbe cambiare rispetto a quanto preventivato. A guadagnarne più di tutti potrebbero essere due talenti già allenati ai tempi della Primavera come Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito.

Entrambi classe 2005, potrebbero essere valutati durante il Mondiale per Club, prima di prendere una decisione definitiva. Se per Esposito il prestito in Serie A sembrava certo, non è detto che l’allenatore romeno non possa scegliere, invece, di trattenerlo. Occhi, però, anche ad altri elementi del vivaio nerazzurro, dai giovani della Primavera, ai fratelli Stankovic.

Infine, anche alcuni profili più marginali sotto la guida di Inzaghi potrebbero avere una nuova chance con Chivu. Il primo nome che viene in mente è quello di Kristjan Asllani, ma c’è anche Tajon Buchanan, di ritorno dal prestito al Villarreal e usato con il contagocce dall’ormai ex tecnico nerazzurro.