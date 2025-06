Zanetti accoglie Chivu: l’annuncio UFFICIALE

Cristian Chivu sembra essere in procinto di diventare il nuovo allenatore dell’Inter. Una scelta un po’ a sorpresa, vista la poca esperienza in Serie A dell’ex tecnico della Primavera, nella quale però ha centrato la salvezza con il Parma.

Proprio della sua esperienza in Emilia Romagna, ha parlato Javier Zanetti intervistato dal sito Diretta.it. Queste le parole del vicepresidente dell’Inter, nonché ex compagno di squadra ai tempi del Triplete:

“Cristian sta facendo davvero bene. Prima è stato con la nostra Primavera per tre anni e anche lì ha fatto un grande lavoro e ora ha avuto questa opportunità al Parma che ha preso in un momento difficile, quando era in zona retrocessione. Il campionato è finito e il Parma è rimasto in Serie A. Sono convinto che Cristian sia un allenatore che avrà una lunga carriera”.