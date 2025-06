Gazzetta annuncia l’arrivo UFFICIALE di Chivu all’Inter

La virata improvvisa dell’Inter su Cristian Chivu, una volta incassato il no per Fabregas, sembra essersi concretizzata in breve tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, tra i primi siti di informazione a parlare della scelta dei nerazzurri di puntare sul tecnico romeno.

Sul sito della Rosea, infatti, si legge l’annuncio della conclusione della trattativa per Chivu, che sarà il nuovo allenatore dell’Inter, già a partire dal Mondiale per Club. L’ex tecnico della Primavera e del Parma dovrebbe firmare domani un contratto biennale.