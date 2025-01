Cinque cose che abbiamo imparato da Venezia-Inter 0-1

Dopo la “tempesta” per la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in casa Inter è rispuntato il sole e si è subito ripartiti con il piede giusto grazie ad una vittoria molto preziosa raccolta in trasferta Venezia grazie al gol di Matteo Darmian subito in apertura di primo tempo.

Come di consueto il giorno dopo la partita, qui su Passione Inter andiamo a vedere cinque cose che abbiamo imparato ieri sera dal successo ottenuto dall’Inter sul campo del Venezia nel primo impegno di campionato per il 2025.

1) Più che mai in questo turno contava solo vincere. L’unica tra le quattro squadre ad aver partecipato alla Supercoppa Italiana in Arabia che è stata in grado di vincere in questa giornata di campionato è stata proprio l’Inter.

2) Alla luce di quello che è successo nel weekend e di quello che abbiamo visto contro il Venezia tra la gestione del finale e l’ingresso di Thuram, forse cresce ancora più rammarico per il derby che resta, a questo punto, molto episodico.

3) L’Inter ha avuto un dato pari a 1,79 di expected goals: ancora una volta la squadra di Inzaghi produce tanto e soprattutto nel primo tempo, dove i giocatori erano più lucidi, si poteva indirizzare ancora di più la partita. Ma questo rimane un problema forse difficile da sistemare.

4) Sommer (e tutta la difesa) raccolgono un altro clean sheet in campionato: l’ultimo gol subito è l’autogol di Darmian contro il Parma nel finale di gara, altrimenti bisogna tornare al 10 novembre col Napoli per un gol confezionato al 100% dagli avversari. L’Inter ha anche il miglior attacco del campionato con 2 partite da recuperare. Si parla tanto di Frattesi perché di problemi nell’Inter ce ne sono veramente pochi.

5) Preoccupano un po’ la stanchezza e gli acciacchi in vista di mercoledì che si torna in campo a San Siro per giocare contro il Bologna. Ma è rientrato Pavard, Thuram ha dato ottimi segnali, Dimarco ha riposato e Barella ha chiuso in crescendo. Avanti con fiducia.