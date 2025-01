KO Mkhitaryan: quante partite rischia di saltare con l’Inter

L’infortunio di Henrikh Mkhitaryan ha aumentato l’emergenza a centrocampo in casa Inter, sebbene il rientro di Calhanoglu non dovrebbe essere troppo lontano. L’armeno, invece, si è sottoposto questa mattina a esami strumentali per verificare le sue condizioni, evidenziando una lieve elongazione degli adduttori della coscia destra.

Un problema simile a quello avuto dal turco, che lo terrà sicuramente fuori per la sfida contro il Bologna di mercoledì 15 gennaio. L’obiettivo più ottimistico sarebbe quello di tornare a disposizione già per la sfida di campionato contro l’Empoli, in programma domenica 19.

Le condizioni di Mkhitaryan, in ogni caso, andranno valutate di giorno in giorno per capire gli effettivi tempi di recupero, con la via della cautela, non da escludere in questo periodo di pieno di impegni ravvicinati, che potrebbe far slittare il suo ritorno direttamente alla gara di Champions League contro lo Sparta Praga del 22 gennaio.