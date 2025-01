Infortunio Calhanoglu: l’annuncio UFFICIALE dell’Inter

Dopo il viaggio in Arabia Saudita per la disputa della Supercoppa Italiana, l’Inter era tornata in Italia la scorsa settimana con alcuni problemi di infortuni che sono emersi nel gruppo squadra. Uno dei giocatori coinvolti è stato Hakan Calhanoglu che si è fatto male proprio in finale contro il Milan.

Il regista turco sembrava poter tornare in tempi rapidi, come confermato da Simone Inzaghi dopo la gara vinta ieri a Venezia, ma un nuovo guaio muscolare ha colpito il numero 20 nerazzurro che si è sottoposto quest’oggi a degli esami strumentali per capire l’entità di questo infortunio. Di seguito il comunicato diramato dall’Inter sull’esito degli esami del numero 20 nerazzurro:

“Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad ulteriori accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un indolenzimento muscolare durante il lavoro personalizzato di recupero dall’elongazione all’adduttore destro. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento al soleo della gamba destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.