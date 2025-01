Inter, infermeria piena: ecco chi può recuperare per il Bologna

Nelle ultime settimane l’Inter è stata afflitta da tantissimi infortuni che hanno costretto il tecnico Simone Inzaghi a dover limitare le sue scelte in tutte le ultime partite. Oggi contro il Venezia erano assenti alcuni pezzi pregiati della rosa nerazzurro come Mkhitaryan, Acerbi, Calhanoglu e Bisseck (quest’ultimo sarà fermo ai box ancora alcune settimane).

Di questa emergenza infortuni ha parlato Inzaghi ai microfoni di DAZN dopo la vittoria odierna ottenuta allo stadio Penzo. L’Inter infatti sarà di nuovo in campo mercoledì contro il Bologna per il recupero del match non giocato causa Supercoppa Italiana ad inizio mese in Arabia Saudita.

Queste le parole dell’allenatore interista che ha elencato chi spera di recuperare per l’impegno contro i rossoblù: “Calhanoglu ha qualche speranza per il Bologna, Acerbi si è allenato negli ultimi due giorni e Mkhitaryan lo valuteremo. C’è poco tempo per il recupero con tante partite ravvicinate, l’obiettivo è quello di portare più giocatori possibili. Anche Thuram aveva avuto un problemino con l’Atalanta e ho preferito tenerlo fuori oggi dall’inizio, di volta in volta sceglieremo. Positivo anche il rientro di oggi di Pavard”.