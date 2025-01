Lite con Frattesi: Inzaghi svela cosa è successo DAVVERO

In questo mese di gennaio si è parlato tanto di un possibile addio di Davide Frattesi che vorrebbe cambiare squadra lasciando l’Inter per giocare con più continuità. Secondo alcune voci il centrocampista avrebbe avuto anche un confronto acceso con il suo allenatore Simone Inzaghi.

A smontare questa ricostruzione ci ha pensato lo stesso tecnico nerazzurro che è intervenuto oggi in conferenza stampa dopo il successo contro il Venezia nella 20^ giornata di Serie A. Di seguito le parole dell’allenatore dell’Inter: “In questo anno e mezzo è stato molto coinvolto e anche grazie a lui siamo riusciti ad arrivare dove volevamo, io lo vedo allenarsi sempre molto bene con il gruppo. Qualcuno ha detto che abbiamo avuto un forte litigio, ma non c’è stato nulla di tutto ciò. Oggi Stankovic è stato superlativo a fermarlo, se io fossi in lui continuerei qua”.