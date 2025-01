Asllani contro gli HATERS: “Scrivono tanto, ho eliminato i social”

Dopo la vittoria sul campo del Venezia, Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di DAZN della partita e anche del momento che ha vissuto di recente dopo le critiche ricevute in seguito al derby con il Milan. Queste le parole del centrocampista dell’Inter: “Sono abituato, si dice tanto di me ogni volta. Ormai sono abituato, leggo tanto ma ho imparato. Ho eliminato tutti i social e sono contento così, questo è un gruppo che crede in me e mi sta vicino. Ho persone che mi vogliono e non c’è problema con le critiche. Oggi era importante solo riprendersi e fare i tre punti. Dopo la sconfitta nel derby che ci ha ferito, abbiamo ancora ora degli impegni importanti davanti. Siamo contenti di aver vinto oggi perché era difficile, sapevamo che il Venezia aveva bisogno di punti. C’è grande fiducia nella squadra e in tanti mi hanno parlato, sono immagini che mi fanno piacere”.