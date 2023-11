1 di 6

L’ANALISI DI INTER-FROSINONE

L’Inter ottiene la quarta vittoria consecutiva in Serie A e torna in testa alla classifica. Contro il Frosinone, servono una prodezza di Dimarco e un rigore di Calhanoglu per portare a casa 3 punti fondamentali, in vista dello scontro diretto con la Juventus. Sperando che la sosta per le nazionali passi in fretta, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dal successo di San Siro.

SCORRI SCHEDE>>>