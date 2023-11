L’Inter è sempre caccia di grandi occasioni sul mercato, specie se a costo zero. Un mercato nel quale i nerazzurri si sono mossi molto bene negli ultimi anni e che potrebbe riservare nuove sorprese anche nella prossima estate. Con gli occhi su un centrocampista di alto livello in Premier League.

Secondo il Daily Mail, infatti, la società interista ha messo gli occhi su Thiago Alcantara del Liverpool, in scadenza di contratto a giugno e il cui rinnovo sembra essere tutt’altro che certo. I nerazzurri sarebbero pronti a offrirgli un biennale a cifre non troppo alte, ma sullo spagnolo c’è anche l’interesse della Juventus.

L’opinione di Passione Inter

Sebbene non più di primo pelo, lo status internazionale di Thiago Alcantara non è indiscussione. Lo spagnolo ha enormi doti tecniche e in Serie A, dove il ritmo è generalmente più lento rispetto alla Premier League, può ancora dire la sua ad alti livelli.