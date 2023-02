Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Porto 1-0

Partita monstre di Calhanoglu, gestione del centrocampo di altissimo livello di Brozovic quando è entrato al 72'. Inutile continuare a cercare il migliore: godiamoceli entrambi, e non sottovalutiamo l'importanza di una mediana con entrambi in campo e Mkhitaryan pronto a subentrare a gara in corso.

Sono gare come queste che fanno alzare il livello, soprattutto mentale, anche se poi magari vieni eliminato. Ieri Inter tutt'altro che perfetta, e proprio per questo la vittoria vale ancora di più. Gli step in avanti dal punto di vista mentale devono passare anche da serate come queste, a cui dobbiamo abituarci a partecipare con continuità.

LA BRAVURA DI SIMONE INZAGHI

Mister Inzaghi ha i suoi limiti, lo sappiamo e li conosciamo bene. Ma in Champions League ha dimostrato di essere anche un passo avanti a Conte, in rapporto alle squadre che ha avuto. Ieri cambi ottimi, partita impostata in modo tale da aver consentito ai suoi ragazzi di avere le idee chiare fin da subito su cosa fare e come provare a farlo. Poi il Porto è forte, se ieri non siamo andati sul velluto è soprattutto per questo. Nonostante 2-3 ripartenze pericolose però, alla fine, Inzaghi ha avuto coraggio: lo dimostra il cambio Dumfries-Skriniar e l'aver "accettato" di subire delle ripartenze a patto di avere più uomini a mettere pressione in avanti. Tendenzialmente però, in Champions, il coraggio premia. E infatti l'Inter ha vinto.