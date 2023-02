MVP Passione Inter – Calhanoglu vola sul podio, Onana aggancia Dimarco

Dopo l'ultimo match giocato dall' Inter , ecco l'attesissima classifica targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:

L'Inter trionfa 1-0 in casa contro il Porto e indirizza positivamente gli ottavi di finale di Champions League. Secondo la community il migliore in campo è stato Calhanoglu, che con 5 punti vola al terzo posto della classifica generale. Balzo in avanti anche per Onana (3 punti) e Lukaku (1 punto), autore del gol decisivo.