26 Agosto 2025
Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Torino 5-0
Il nostro approfondimento sulla vittoria di San Siro
Inizia alla grande il campionato per l’Inter del nuovo allenatore Cristian Chivu che vede i suoi ragazzi vincere con un sonoro 5-0 in contro il Torino nella prima giornata di Serie A. A decidere il match sono state le reti di Thuram (due volte), Bastoni, Lautaro e Bonny.
Come di consueto qui su Passione Inter proviamo ad analizzare gli spunti più importanti delle partite della squadra di Chivu ed ecco elencate cinque cose che abbiamo imparato dalla vittoria nerazzurra in Inter-Torino, gara d’esordio a San Siro per questa nuova stagione.
- Davvero non si poteva chiedere una partenza migliore di così: l’Inter è stata brillante, aggressiva, cinica sotto porta ma soprattutto ha concesso zero gol agli avversari che è un dato che fa sempre morale. Serviva un inizio forte per riaccendere i motori dell’entusiasmo e l’Inter è stata dominante.
- Ricorderemo questa notte come quella in cui abbiamo iniziato ad innamorarci di Petar Sucic? Il centrocampista croato ha fornito una prestazione molto importante e con grandissima personalità. Non ha paura dell’impatto con San Siro e appena vede la porta calcia, quell’assist per Thuram lo fa chi respira calcio.
- E a proposito di Thuram, si è rivisto il numero 9 francese in versione migliore. Ha giocato da prima punta come nella prima parte della scorsa stagione e i due gol sono stati molto utili per lui per respingere le critiche dei mesi scorsi.
- Chivu riparte praticamente dalla formazione titolare che aveva anche Inzaghi ma nonostante ciò sono già cambiate diverse cose. Si è visto un maggiore equilibrio in campo ma anche tanta verticalità con attacchi centrali e un’aggressione alta sui portatori di palla avversari da cui nascono anche i gol. Ora bisogna infilare risultati per dare sempre più certezze a questo nuovo corso.
- Dopo un avvio così c’è spazio per gioia e soddisfazione ma può essere tutto ancora più bello con un mercato che può regalare delle sorprese.