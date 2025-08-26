Tutto fatto, il difensore lascia l’Inter: c’è l’annuncio

Manca sempre meno alla fine della sessione estiva di mercato e l’Inter è vicina alla cessione di uno dei giocatori che da tempo sembravano essere in partenza. Nella lista esuberi dei nerazzurri, dopo questo addio, rimane quindi soltanto Mehdi Taremi che è ancora in cerca di una sistemazione.

L’Inter è pronta alla cessione di Tomas Palacios che si trasferirà al Santos. Il difensore argentino firma quindi con il club brasiliano, come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo che nella passata stagione ha giocato già sei mesi in prestito in Serie A con il Monza senza però sbocciare veramente.

Ora per Palacios si aprono quindi le porte del campionato brasiliano e la speranza dell’Inter è quella di riuscire ad incassare una buona cifra. L’argentino infatti è passato al Santos solo in prestito con diritto di riscatto e quindi non ci sono certezze sull’incasso da parte dei nerazzurri tra 12 mesi.