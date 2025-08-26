Dall’Inter al Milan: obiettivo di mercato a SORPRESA

Siamo nell’ultima settimana di mercato e quindi le società di Serie A sono arrivate a un punto decisivo in cui devono fare le scelte giuste per completare le loro rose. L’Inter è chiamata a liberarsi degli ultimi esuberi che al momento sono soltanto Taremi (destinato all’addio) e forse Palacios che potrebbe salutare in prestito.

Chi invece ha ancora bisogno di nuovi acquisti sono quelle società che sono partite come il Milan che ha perso 1-2 in casa a San Siro contro la Cremonese. I rossoneri vogliono ancora un innesto per reparto e a centrocampo si attende l’uscita di un giocatore finito ai margini come Musah, per sferrare il colpo nuovo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, uno dei profili sondati dal Milan per il reparto di centrocampo è quello di Giovanni Fabbian. Se dovesse far bene con la maglia rossonera sarebbe un rammarico per l’Inter che dopo averlo ceduto al Bologna ha deciso di non esercitare la recompra lasciandolo ai rossoblù definitivamente.