“Questo è il vero Marcus”: Thuram convince tutti e si rilancia

Uno dei protagonisti assoluti dell’Inter nella larga vittoria per 5-0 contro il Torino è stato senza dubbio Marcus Thuram. Il centravanti francese ha realizzato una doppietta che gli ha consentito di partire subito bene in campionato e di poter scacciare quelle critiche che gli erano arrivate nel finale della scorsa stagione.

Di seguito le pagelle per Thuram dei principali quotidiani sportivi italiani all’indomani di Inter-Torino:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – “Papà e fratello, bianconeri, lo applaudono in casa: questo è il vero Marcus, non quello del ’25. Oltre la doppietta, sponde che luccicano”.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – “Un diagonale letale di destro e poi un colpo di testa vincente. Dimostra di aver voltato pagina rispetto al finale dell’anno scorso e inizia il campionato nel miglior modo possibile”.

TUTTOSPORT 8 – “Vede Toro e tanti saluti. Tripletta la scorsa stagione, doppietta ieri sera. Primo gol andando in profondità, secondo da prima punta vera, con uno stacco imponente sul povero Biraghi. In campionato nel 2025 aveva segnato solo 2 gol”.