Romano: “Non solo Ausilio, Al-Hilal su un altro dell’Inter”

All’indomani della prima partita ufficiale dell’Inter con il primo successo in Serie A (per 5-0 contro il Torino) arriva una notizia di mercato legata a degli uomini molto importanti nello staff dirigenziale dei nerazzurri e un pericolo che è rappresentata dall’Al-Hilal, ovvero uno dei club più ricchi del mondo.

Come afferma Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la società araba ha messo nel mirino il DS nerazzurro Piero Ausilio, ma non solo. L’Al-Hilal vorrebbe infatti mettere sotto contratto anche Dario Baccin, attuale braccio destro del DS dell’Inter e responsabile del progetto Inter Under 23. Queste le parole del giornalista:

“Confermando le indiscrezioni saudite, l’interesse dell’Al-Hilal c’è. L’arrivo di Piero Ausilio e Dario Baccin alla corte di Simone Inzaghi è possibile. Una volta che avranno completato il mercato i discorsi potrebbero entrare nel vivo. Il club saudita vuole presentare un progetto tecnico e un programma di ruoli e incarichi per questi obiettivi”.