Ausilio-Al Hilal: spunta la DATA per il ritorno da Inzaghi

L’Inter può perdere uno dei suoi uomini chiave a livello dirigenziale e di struttura del calciomercato. Si tratta di Piero Ausilio, DS nerazzurro che come noto da tempo è finito nel mirino di un club arabo. La società in questione è proprio quell’Al-Hilal che lo scorso mese di giugno ha già strappato Simone Inzaghi ai nerazzurri.

Da settimane sono emerse le voci di un possibile approdo di Piero Ausilio in Saudi Pro League e ora sembra che ci sia anche una possibile data in cui questi contatti possano diventare realtà. Come sottolinea Fabrizio Romano, una volta che chiuderà il mercato italiano, il club arabo farà una proposta al DS dell’Inter che potrà a quel punto fare le sue valutazioni. Queste le parole del giornalista:

“L’interesse dell’Al-Hilal c’è. I contatti vanno avanti e vogliono riformare il gruppo di lavoro tra Ausilio e Inzaghi che negli anni all’Inter ha portato ottimi risultati con un rapporto molto forte. L’idea da parte dell’Al-Hilal è di entrare nel vivo della trattativa e provare a chiudere dopo la fine del mercato italiano. Ausilio potrà quindi concludere la sessione di mercato all’Inter”.