26 Agosto 2025

Sucic impressiona: “Non c’è cosa che non sappia fare”

I voti al centrocampista dell'Inter

Una delle migliori sorprese per i tifosi dell’Inter dopo la prima partita di campionato contro il Torino è senza dubbio rappresentata da Petar Sucic. Il centrocampista croato ha impressionato tutto il pubblico di San Siro con giocate di alta qualità e ha ricevuto grandi complimenti sia da Chivu che dalla stampa.

Di seguito le pagelle per Sucic dei principali quotidiani sportivi italiani all’indomani di Inter-Torino:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8“Signore e signori Petar, il croato timido che vuole sempre la palla. Non c’è cosa che non gli riesca: recuperi, aperture, tiri e assist”.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5“Confeziona l’assist per Thuram, sentendo in anticipo la giocata, e nel complesso supera l’esame San Siro a pieni voti”.

TUTTOSPORT 7,5“L’unica novità nell’undici partenza è… una bella novità. Il croato impressiona, gioca mezzala destra, ma va in verticale, accompagna l’azione, calcia in porta e serve pure un assist alla Modric”.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.