Sucic impressiona: “Non c’è cosa che non sappia fare”

Una delle migliori sorprese per i tifosi dell’Inter dopo la prima partita di campionato contro il Torino è senza dubbio rappresentata da Petar Sucic. Il centrocampista croato ha impressionato tutto il pubblico di San Siro con giocate di alta qualità e ha ricevuto grandi complimenti sia da Chivu che dalla stampa.

Di seguito le pagelle per Sucic dei principali quotidiani sportivi italiani all’indomani di Inter-Torino:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – “Signore e signori Petar, il croato timido che vuole sempre la palla. Non c’è cosa che non gli riesca: recuperi, aperture, tiri e assist”.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – “Confeziona l’assist per Thuram, sentendo in anticipo la giocata, e nel complesso supera l’esame San Siro a pieni voti”.

TUTTOSPORT 7,5 – “L’unica novità nell’undici partenza è… una bella novità. Il croato impressiona, gioca mezzala destra, ma va in verticale, accompagna l’azione, calcia in porta e serve pure un assist alla Modric”.