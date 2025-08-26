26 Agosto 2025

HIGHLIGHTS Novara-Inter U23 1-1: perla di Topalovic

Il debutto in Serie C dei nerazzurri

Inizia con un punto l’avventura dell’Inter U23 in Serie C: nella prima giornata del nuovo campionato, i giovani nerazzurri pareggiano 1-1 sul campo del Novara. A portare in vantaggio l’Under 23 di Stefano Vecchi ci ha pensato un super gol su calcio di punizione di uno dei talenti più interessanti di questa squadra come Luka Topalovic.

Di seguito gli highlights della sfida fra Novara e Inter Under 23 in Serie C:

Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.