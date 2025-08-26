26 Agosto 2025
HIGHLIGHTS Novara-Inter U23 1-1: perla di Topalovic
Il debutto in Serie C dei nerazzurri
Inizia con un punto l’avventura dell’Inter U23 in Serie C: nella prima giornata del nuovo campionato, i giovani nerazzurri pareggiano 1-1 sul campo del Novara. A portare in vantaggio l’Under 23 di Stefano Vecchi ci ha pensato un super gol su calcio di punizione di uno dei talenti più interessanti di questa squadra come Luka Topalovic.
Di seguito gli highlights della sfida fra Novara e Inter Under 23 in Serie C: