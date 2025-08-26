La MOVIOLA di Inter-Torino: “Contatto dubbio Coco-Thuram”

Il campionato dell’Inter parte con un netto 5-0 contro il Torino nella prima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno vinto all’esordio nel nuovo campionato e soprattutto hanno regalato una gioia a Cristian Chivu che – dopo le gare del Mondiale per Club – era al suo esordio assoluto a San Siro da allenatore dell’Inter.

Inter-Torino è stata una partita piuttosto semplice per l’arbitro Federico La Penna visto che non ha dovuto prendere decisioni molto complicate e si è limitato a gestire i falli e le piccole proteste che ci sono state dopo alcuni contrasti di gioco. Il Corriere dello Sport mette però in evidenza anche una piccola sbavatura del direttore di gara romano, quando a fine primo tempo ha fischiato fallo in favore del Toro mentre sembrava più il contrario:

“Nessun cartellino giallo e appena 20 falli fischiati (appena 8 nel primo tempo) sono la fotografia della partita: facile nel suo svolgimento ma va anche detto che il direttore di gara romano è stato bravo a non complicarsela. Qualche sbavatura nella rilevazione dei falli: il contatto fra Coco e Thuram, ad esempio, sembrava più fallo del granata (blocco stile cestistico), mentre in altre due occasioni, invece, ha avuto ragione lui”.