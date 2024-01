1 di 6

L’ANALISI DEL SUCCESSO DELL’INTER

La vittoria in Zona Cesarini contro il Napoli ha regalato all’Inter la terza Supercoppa Italiana consecutiva. Un traguardo non banale, arrivato al termine di una competizione giocata per la prima volta su due partite. Due prove molto differenti per i nerazzurri, che però hanno dato tante conferme su quello che è lo status della squadra di Inzaghi. Andiamo a vedere, allora, le cinque cose che abbiamo imparato dal torneo svoltosi a Riyadh.

