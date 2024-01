Inzaghi FELICE per la Supercoppa: ecco il PREMIO alla squadra

La vittoria della Supercoppa ha permesso a Inzaghi di entrare nella storia della competizione, diventando l’allenatore ad averne vinte di più nella storia della competizione, arrivando a quota 5. Un traguardo importante per il tecnico, che ha voluto premiare i suoi ragazzi per avergli permesso di raggiungerlo.

Per questo motivo, il tecnico ha concesso un’intera giornata di riposo alla squadra oggi. I nerazzurri torneranno in campo domani per preparare la delicata sfida di campionato in casa della Fiorentina, nella quale saranno assenti Calhanoglu e Barella.