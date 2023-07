Messe da parte le polemiche, l’Inter è pronta a valutare Juan Cuadrado sul campo e non solo. L’arrivo del colombiano risponde alle esigenze tecniche di Simone Inzaghi sulla fascia e porta in rosa un altro calciatore con un elevato impatto mediatico. In patria, dove è un idolo, ma non solo. Con i suoi 13,5 milioni di followers su Instagram, Cuadrado si piazza al primo posto della classifica dei più seguiti nella rosa dell’Inter, superando addirittura anche il numero di followers del profilo ufficiale nerazzurro (9,8 milioni). Ecco la classifica Instagram completa con i dati aggiornati ad oggi, 19 luglio:

Juan Cuadrado 13,5 milioni; Lautaro Martinez 10,4 milioni; Joaquin Correa 3,7 milioni; Hakan Calhanoglu 3,1 milioni; Henrikh Mkhitaryan 2,5 milioni; Nicolò Barella 1,3 milioni; Marcus Thuram 882k; Alessandro Bastoni 770k; Stefan de Vrij 734k; Federico Dimarco 666k; Robin Gosens 584k; Denzel Dumfries 564k; Francesco Acerbi 350k; Davide Frattesi 223k; Kristjan Asllani 206k; Matteo Darmian 104k; Yann Bisseck 100k; Alessandro Fontanarosa 30,3k; Raffaele Di Gennaro 28,7k.