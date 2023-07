Sfida totale sul mercato, con Inter e Milan che tornano ad incrociare i propri radar sullo stesso nome. Questa volta secondo Sport Mediaset tocca al portoghese Norberto Beto, attaccante classe ’98 di proprietà dell’Udinese. Per entrambe, riferisce il giornalista Claudio Raimondi, rappresenta un piano B: l’Inter avrebbe in mente di provare innanzitutto a prendere Alvaro Morata (21 milioni di euro la clausola rescissoria), mentre il rossoneri lavorano più su Mehdi Taremi del Porto valutato al momento 30 milioni. Se non riusciranno a definire l’intesa, potrebbero virare sulla punta dei friulani.

L’opinione di Passione Inter

21 gol in 2 stagioni a Udinese per Beto, una carriera che sta esplodendo un po’ più tardi del previsto ma sta facendo muovere le big. Fisicamente possente (alto 1,94), forte di testa e dotato di un ottimo allungo. A Udine contribuisce molto in fase difensiva e di recupero e può essere un valore importante da portare in una squadra di livello più alto dove avrebbe più chance di mettersi in mostra in area di rigore. Certo che il salto in una squadra di prima fascia porta con sé tante insidie, ma col suo fisico in Serie A parte in posizione di vantaggio.