Nonostante l’ultima stagione positiva, né il Basilea né l’Inter hanno deciso di puntare su Darian Males. Il trequartista svizzero classe 2001 è rientrato in nerazzurro dopo che il club svizzero, con cui ha firmato 11 gol e 17 assist tra tutte le competizioni nella passata stagione, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Males però rimarrà in Svizzera, visto che l’Inter e lo Young Boys hanno annunciato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore al club di Berna. Contratto quadriennale per il calciatore, mentre al momento non si conoscono le cifre esatte del trasferimento. Secondo indiscrezioni dovrebbero arrivare circa 2 milioni di euro nelle casse nerazzurre.