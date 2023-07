Stankovic titolare in amichevole, quale futuro per lui?

Filip Stankovic è rientrato dopo il prestito al Volendam, squadra della prima divisione olandese con cui ha ottenuto la salvezza. Il portiere figlio d’arte ha iniziato il ritiro con l’Inter anche per un motivo di necessità: al momento i portieri aggregati in squadra sono lui, Di Gennaro e Radu dati gli addii di Handanovic, Onana e Cordaz.

Nella prima uscita stagionale, l’amichevole vinta ieri contro il Lugano per 3-0, il titolare tra i pali era proprio Stankovic. Sulla schiena la numero 35 e addosso la sicurezza di chi vuole farsi notare da Simone Inzaghi. L’Inter in questo momento sta lavorando per chiudere Yann Sommer e Anatolij Trubin situazioni dove c’è ancora del lavoro da fare. La permanenza del figlio di Dejan quest’anno è complicata ma il futuro potrebbe essere suo.

Dopo l’esperienza in Olanda, è probabile che la società voglia vederlo in Italia, possibilmente in Serie A. Per il classe 2002 è arrivato il momento di mettersi in mostra. Possibile quindi che dopo un eventuale prestito nel nostro Campionato, l’Inter inizi a considerarlo una risorsa vera e propria. Nel caso in cui in questa sessione arrivasse Sommer, verrebbe preso un portiere di 34 anni. Per il ruolo non sono tanti, ma la carriera si sta avvicinando al termine, motivo per cui l’Inter punta anche Trubin da far crescere. Se tutto ciò dovesse realizzarsi, lo svizzero andrebbe poi sostituito, magari proprio da Stankovic che dopo essersi fatto le ossa sarebbe finalmente pronto a difendere i pali nerazzurri, non solo in amichevole.