Chiuso un capitolo, se ne apre subito un altro. Dopo aver salutato definitivamente Onana, pronto a diventare nel giro di poche ore un giocatore del Manchester United, l’Inter si è immersa completamente nella ricerca di un nuovo portiere. Da settimane, ormai, Sommer è l’indiziato numero uno a sostituire il camerunese, almeno nell’immediato.

Come scrive Il Corriere dello Sport, lo svizzero – soprattutto per il costo ridotto – rappresenta l’operazione più semplice da finalizzare. Il 34enne ha una clausola di 6 milioni di euro: i nerazzurri vorrebbero pagarla in due tranches, ma il Bayern Monaco per ora ha detto di no. Il motivo, probabilmente, è la volontà dei tedeschi di avere più garanzie sul rientro di Neuer, ancora in fase di recupero: non è un caso che i bavaresi stiano sulle tracce di Mamardashvili, obiettivo seguito in precedenza anche dall’Inter. Ma gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero portare a uno sblocco della trattativa da un momento all’altro.

Una buona notizia, in ottica chiusura a breve dell’affare, è arrivata dal campo: Sommer ieri pomeriggio non ha giocato l’amichevole con l’Egern, un segnale significativo di come non si voglia correre alcun rischio infortuni. Per quanto riguarda invece l’accordo con il giocatore, i nerazzurri vorrebbero abbassare lo stipendio attuale – 5 milioni di euro – proponendo un biennale a cifre inferiori.

L’Inter, che ieri ha disputato il primo test stagionale con il Lugano schierando tra i pali prima il giovane Stankovic e poi Di Gennaro, spera di regalare il nuovo portiere a Inzaghi entro domenica, quando la squadra partirà per la tournée in Giappone. Per riuscirci, servirà una corsa contro il tempo: Marotta e Ausilio cercheranno di vincerla.